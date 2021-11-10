رحيل أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني

فارق الملاكم الجزائري لوصيف حماني الحياة، الذي يعتبر أحد صناع أفراح الجزائريين في منافسة الفن النبيل “الملاكمة” بعد صراع مع المرض.

ويعد لوصيف أحد أبرز الملاكمين الذين قدموا إنجازات كبيرة للرياضة الجزائرية عامة.

لوصيف حماني من مواليد 15 ماي 1950،مثّل الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية 1972.

كما يملك لوصيف ميدالية ذهبية لألعاب لاغوس الإفريقية.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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