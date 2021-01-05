رحيل إلياس الرحباني يعيد فيروز إلى جمهورها والفنانون العرب يبكونه 

نعى عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي الراحل الياس الرحباني، لما يمثله الأخير من قيمة فنية كبيرة جدا.

ونعت الفنانة الكبيرة فيروز الموسيقار اللبناني الراحل، بفيديو مؤثر عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، بعد وفاته اثر اصابته بفيروس كورونا.

ونشرت فيروز، الفيديو الذي يظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين “الأخوية الرحبانية” لأغنية “هجروا الأحبا الحارة”.

وشكل إلياس إلى جانب أخويه منصور وعاصي الرحباني وفيروز، ما يُوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان.

ونعت المطربة اللبنانية إليسا، في تغريدة على “تويتر” أن لبنان بأكمله يخسر “ثالث العمالقة من آل رحباني الموسيقار العظيم إلياس رحباني”.

ونعى المطرب اللبناني، عاصي الحلاني، في تغريدة على موقع “تويتر”، إلياس الرحباني، واصفا رحيله بالخسارة الكبيرة.

وفي المنحى نفسه، غردت المطربة نانسي عجرم قائلة “يوم حزين على لبنان ولبنان الفنان”

وكتبت نوال الزغبي:”إلياس الرحباني رمز من رموز لبنان الجميل. غيابه يشكل خسارة أحد أبرز المبدعين وخاتمة الرحابنة الكبار”.

ونعت الفنانة السورية أصالة، الراحل الرحباني، واصفة إياه بالفنان الكبير والطيب، قائلا إنه كان حنونا مع الجميع.

وقال المطرب اللبناني راغب علامة: “يا لفقدانك يا صديقي يا إلياس الرحباني، برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح”.

وتوفي الرحباني بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وينتمي الراحل إلى عائلة طبعة تاريخ الموسيقى والمسرح في لبنان، وهو شقيق الراحلين منصور وعاصي الرحباني.