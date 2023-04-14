رحيل الإعلامي والمجاهد المدني حواس

رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، الإعلامي والمجاهد المدني حواس بعد صراع مع مرض عضال.

والراحل، من مواليد 1934 بتبسة، تخرّج من معهد ابن باديس بقسنطينة، وتابع دراساته بجامع الزيتونة بتونس. قبل أن يكمل مساره العلمي بكلية الآداب في جامعة القاهرة.

والتحق بعدها بصفوف الثورة التحريرية أين عمل بإذاعة الثورة رفقة الراحل عيسى مسعودي.

وتدرّج حواس بعد الاستقلال في منصب صحفي ثم صار مديرًا للأخبار بمؤسسة التلفزيون، قبل أن يعيّن مديرًا عامًا للإذاعة والتلفزيون.

كما تولى في وقت لاحق منصب المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار.

وزير الإتصال يعزي في وفاة الإعلامي والمجاهد المدني حواس

وبهذه المناسبة الأليمة، قدم وزير الاتصال، محمد بوسليماني، تعازيه الخالصة، لعائلة المجاهد والإعلامي الفقيد.

وجاء في رسالة التعزية: “يتقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.