رحيل “الصوت الجريح” عن عمر 81 سنة

توفي الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، الجمعة، عن عمر 81 عاما، بعد أن أثرى الغناء الخليجي والعربي على مدى عقود.

كما يعد عبد القادر الذي يطلق عليه في الكويت الصوت الجريح”، واحدا من أبرز المطربين في الكويت خاصة. والخليج عامة، في السبعينات والثمانينات والتسعينات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الفنان توفي داخل مستشفى في الكويت العاصمة بعد صراع مع المرض. وولد عبد القادر في يونيو 1941، وعمل في وزارتي الداخلية والإعلام قبل أن يتفرغ للغناء.

ومن أبرز أغنيات الفنان الراحل “سرى الليل ياقمرنا”، و”تكون ظالم”، أما أهم ألبوماته “الزوار”، و”متأخر”. و”الله معي”، و”صوت الجرحى”.