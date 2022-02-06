رحيل الطفل ريان يكسر قلوب الملايير.. منهم رؤساء وسياسيون 

سقط خبر وفاة الطفل ريان المغربي، ابن مدينة شفشاون، كالصاعقة على مختلف فئات العالم مهما كانت درجتهم. كما راح الكل من عديد الدول كبير وصغير، رئيس كان أو داعي اسلامي ينعي والديه بوفاته.

ومن جهته، نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، تدوينة على “فيسبوك”، علق فيها على خبر وفاة الطفل ريان. كما كتب ماكرون باللغتين العربية والفرنسية: “هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي إننا نشاركهم حزنهم”.

كما نعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الطفل ريان الذي توفي مساء السبت، بعد محاولات لإنقاذه والتي باءت بالفشل. وقال الحلبوسي في تغريدة عبر “تويتر”: “الطفل ريان.. عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان”. تابعا “في زمن يقتل فيه القاضي ورجل الأمن.. زمن تغول عصابات الجريمة التي لا تعبأ بحقوق الإنسان”. وأضاف: “رغم النهاية الحزينة سيبقى ريان درسا لنا جميعا أن نجيش كل الدولة من أجل إنسان”.

كما قدمت كل من مصر والسعودية تعازيهما لذوي الطفل ريان. حيث قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأحد، عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”: “تعرب مصر عن خالص تعازيها”. و”صادق مواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، حكومة وشعبا، ولذوي الطفل ريان، الذي وافته المنية مساء أمس، على الرغم مما بذلته السلطات”. “من جهود حثيثة ومُضنية في محاولات إنقاذه”.

ومن جهتها، قالت السفارة السعودية في المغرب في تغريدة لها على موقع “تويتر”: “ببالغ الحزن والأسى نعزي أسرة الطفل ريان والشعب المغربي”. “في وفاة المغفور له، ونشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه”. “نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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الإمارات تعزي عائلة الفقيد

وأعربت الإمارات على لسان نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،عن تعازيه للشعب ولأسرة الطفل ريان.

كما كتب بن راشد في تغريدة، عبر “تويتر”: “خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان، وللشعب المغربي الشقيق”. مضيفا “وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده، راجيا له من الله تعالى الرحمة وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

شيخ الأزهر ومحمود الحسنات ينعيان الطفل ريان

ونعى شيخ الأزهر الشريف، الإمام أحمد الطيب، إثر وفاة الطفل، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه. كما تقدم شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لوالدي ريان، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية. داعيا “المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومن جانبه، قدم الداعية الفلسطيني، محمود الحسنات، تعازيه لعائلة فقيد الأمة، ريان قائلا “جاء ليذكركم أنكم أمة واحدة.. ورحل”. كما تابع “ريان في ذمة الله ، ربط الله على قلب والدته ووالده”.

في حين، نعى الجزائريون على غرار، أشخاص من مختلف جنسيات العالم، في وفاة الطفل ريان الذي كسر قلوب الملايين.

وتمكنت فرقة الانقاذ في المغرب، من إخراج الطفل ريان، الذي سقط في بئر ضيق عمقه 60 متر في إقليم شفشاون. وقد أعلن الديوان الملكية المغربي وفاة ريان مباشرة بعد انتشاله من البئر الذي قبع فيه 5 أيام.

كما تعمدت السلطات المغربية عدم اعلان وفاته الى غاية اخراجه من البئر ونقله في سيارة اسعاف بعيدا عن مكان الواقعة تفاديا لأي انزلاقات. على اعتبار ان عدد كبير من المواطنين كانوا في انتظار اخراجه.