رحيل الفنان المسرحي القدير صالح بوبير

فقد الوسط الفني الجزائري، الفنان المسرحي القدير صالح بوبير، والذي توفي بعد ظهر أمس السبت بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة باتنة.

وحسبما عًلم من أفراد عائلته، توفي الممثل صالح بوبير عن عمر ناهز ال63 سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش منذ مدة.

وقد تلقت الأسرة الفنية بمدينة باتنة لاسيما أسرة المسرح الجهوي الدكتور صالح لمباركية، التي كان ينتمي إليها الفقيد، بتأثر عميق خبر وفاة الفنان صالح بوبير.

وقدم وزير الثقافة والفنون، “زهير بللو”، تعازيه الخالصة، في وفاة الفنان المسرحي القدير “صالح بوبير”.

ويُعد الفقيد رمزاً من رموز الفن المسرحي والإبداع الثقافي، والذي أثرى الساحة الفنية بأعماله الراقية وإبداعه الذي سيبقى خالداً في ذاكرة محبيه وزملائه.

وقد تمكن المرحوم “صالح بوبير” من أن يمتطي صهوة التميز ليُعد أحد فرسان المسرح. كما كانت له تجربة في الإخراج المسرحي، بالإضافة الى بروزه في عديد الأعمال السينمائية والتفزيونية. رحمه الله .

وتعرض الفقيد لوعكة صحية في 2021 تسببت في دخوله المستشفى وأثرت على صحته بعد ذلك. وجعلته يتوقف عن التمثيل بعد أن أثرى مساره الفني بالعديد من المسرحيات وكذا الأعمال التلفزيونية.

ووري جثمان الفقيد الثرى اليوم الأحد، بمقبرة بوزوران بمدينة باتنة.