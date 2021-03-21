رحيل الكاتبة نوال السعداوي عن عمر ناهز الـ90 سنة

رحلت الدكتورة والكاتبة نوال السعداوي، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ90 عاما.

وشغلت نوال السعداوي طبيبة أمراض صدرية ونفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

كتبت الدكتورة الراحلة العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان.

وتعد الكاتبة نوال السعداوي من الشخصيات الأكثر إثارة للجدل، حيث كتبت أكثر من خمسين عملا متنوعا بين الرواية والقصة والمسرحية والسيرة الذاتية.

قضَت حياتها مدافعة عن المرأة، وعزلت من وظيفتها، و تعرضت عدة مرات لمحاولات اغتيال

رشّحت نوال السعداوي لجائزة نوبل، وظل اسمها من أهم الأسماء المحفورة في مخيلة الأدب النسوي.