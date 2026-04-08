رحيل المجاهد اليامين زروال..الرئيس تبون يتلقى التعازي من نظيره الموريتاني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية، من أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وعبّر الرئيس الموريتاني، في رسالة تعزيته، عن حزنه العميق وتأثره بهذا المصاب الجلل. متقدمًا باسمه وباسم الحكومة الموريتانية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى رئيس الجمهورية. ومن خلاله إلى الحكومة والشعب الجزائري، وإلى أسرة الفقيد.