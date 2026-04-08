رحيل المجاهد زروال..الرئيس تبون يتلقى التعازي من نظيره التشادي

بعث الماريشال محمد إدريس ديبي، رئيس الجمهورية ورئيس دولة تشاد الشقيقة، برسالة تعزية، إلى أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وعبّر رئيس تشاد في رسالته، عن تأثره العميق لفقدان قائد عظيم، ليس للجزائريين فحسب، بل في ذاكرة الشعب التشادي أيضا. مؤكدًا أن تشاد فقدت صديقًا كبيرًا ، ساعدها وساندها في أوقات صعبة، مرت بها في الدفاع عن وحدتها الترابية.

وجدد رئيس تشاد تعازيه الأخوية لرئيس الجمهورية، في فقدان حليف مخلص.