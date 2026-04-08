رحيل المجاهد زروال..رئيس الجمهورية يتلقى التعازي من أردوغان

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية ومواساة، من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان. إثر رحيل رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وعبّر الرئيس التركي في رسالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته، إلى عائلة الفقيد زروال وإلى الشعب الجزائري. مشيدًا بالمكانة الاستثنائية التي يحظى بها الراحل في تاريخ الجزائر وفي وجدان شعبها. ومؤكدا أن الفقيد دافع عن بلاده بإخلاص. ليس فقط خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية، بل أيضًا من خلال مختلف المسؤوليات التي اضطلع بها.

