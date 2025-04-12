رحيل الممثل المسرحي والسينمائي ميمون كواكي

رحل الفنان المسرحي والسينمائي ميمون كواكي، مساء الجمعة بوهران، عن عمر ناهز الـ 77 عاماً.

ويعدّ الفقيد في الرابع عشر جويلية 1948 أحد الوجوه الفنية البارزة التي أثرت المشهد الثقافي في الجزائر.

وبدأ كواكي مشواره الفني مطلع ستينيات القرن الماضي، وشارك في عدة أفلام سينمائية منها الفيلم “المفتش الطاهر يسجّل هدفا” (1977).

وكانت له عديد الاطلالات في مسلسلات “وقائع”، “عيني على ولدي”، “414” وغيرها.

وخاض الفقيد غمار الفن الرابع بعد أن التحق بالمعهد الوطني للفنون الدرامية ببرج الكيفان.

وبرزت موهبته بشكل لافت في مسرحية “ميتامورفوز ” للمخرج سعيد بوعبد الله.

ومارس الراحل مهنة التعليم، حيث كان مدرّساً للغة العربية بمتقنة “محمد علال”.

وشغل منصب مدير دار للثقافة والفنون “إبراهيم القاسم زدور” لوهران بين سنتي 2000 و2004.

وظلّ الراحل ميمون كواكي عضواً نشطاً في الجمعية المحلية الاجتماعية “أمل وتضامن”.