رحيل بن العمري يقترب والشباب يحضر خليفته

الرياضة
  • -
  • 0
رحيل بن العمري يقترب والشباب يحضر خليفته صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يقترب النجم الدولي الجزائري “جمال الدين بن العمري” من ترك فريقه الشباب السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بسبب خلافاته مع إدارة الليوث.

الصحافة السعودية كشفت اليوم الجمعة أن الإدارة الشبابية تأكدت من رحيل المدافع المحوري الجزائري بعد خروجه بتصريحات ضدها على الأنستغرام منذ أيام.

ذات المصادر أضافت أن هذا الأمر دفع مسييري الشباب لمباشرة مفاوضاتهم مع إدارة الهلال لتجديد إعارة المدافع السعودي “متعب الفرج” لموسم ثاني على التوالي.

صاحب ال23 ربيعا خاض 6 مباريات فقط مع الفريق الأبيض هذا الموسم منها 4 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=804052

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com