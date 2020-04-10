رحيل بن العمري يقترب والشباب يحضر خليفته

يقترب النجم الدولي الجزائري “جمال الدين بن العمري” من ترك فريقه الشباب السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بسبب خلافاته مع إدارة الليوث.

الصحافة السعودية كشفت اليوم الجمعة أن الإدارة الشبابية تأكدت من رحيل المدافع المحوري الجزائري بعد خروجه بتصريحات ضدها على الأنستغرام منذ أيام.

ذات المصادر أضافت أن هذا الأمر دفع مسييري الشباب لمباشرة مفاوضاتهم مع إدارة الهلال لتجديد إعارة المدافع السعودي “متعب الفرج” لموسم ثاني على التوالي.

صاحب ال23 ربيعا خاض 6 مباريات فقط مع الفريق الأبيض هذا الموسم منها 4 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين.