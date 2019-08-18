 رحيل بن صالح غير منطقي.. ولا دور للولاة فـــي الانتخـــابــــات المقبلـــــة

قال عضو هيئة الوساطة والحوار، عامر بلحيمر، إن مطلب رحيل رئيس الدولة غير منطقي ومخالف للدستور وعواقبه وخيمة على الوطن.

أما رحيل الوزير الأول وحكومته سيكون قبل الدخول الاجتماعي.

مؤكدا أن الوثيقة ستسلم قبل نهاية السنة في ندوة وطنية تحضيرا للانتخابات الرئاسية والخروج من الأزمة السياسية.

وأوضح أعضاء لجنة الوساطة والحوار في ندوة صحافية على هامش تنصيب اللجنة الاستشارية.

أن مطلب رحيل رئيس الدولة غير منطقي ومخالف للدستور وعواقبه وخيمة على الوطن ويدخل البلاد في فراغ مؤسساتي خطير.

أمّا رحيل الوزير الأول وحكومته سيكون قبل الدخول الاجتماعي.

مؤكدا أن الوثيقة ستسلم خلال أسابيع من أجل التحضير للانتخابات الرئاسية والخروج من الأزمة السياسية.

وحذّر عضو هيئة الوساطة والحوار بلحيمر من الذهاب نحو فراغ مؤسساتي، مشيرا إلى أن فتوى المجلس الدستوري كانت واضحة.

وتنصيب رئيس الدولة جاء دستوريا، واستمرارا للمادة 102، تفاديا للمخاطر التي تحوم بالبلاد.

كما شدد ذات المتحدث على أن تطبيق المادتين 7 و8 لا يمر عمليا إلا عبر صندوق الاقتراع.

مؤكدا أنه لن يكون للولاة أي دور في الانتخابات القادمة.

وداعيا إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ولو لعهدة انتقالية واحدة.

قال أعضاء لجنة الوساطة والحوار، إن الهيئة ستستمع للمجتمع المدني والمجتمع السياسي.

وذلك في مواعيد يومية مع مختلف التيارات، للوصول إلى خلاصة تقدم في ندوة وطنية، تكون قبل نهاية السنة.

كما أكد أعضاء اللجنة أنها مفتوحة لكل الشخصيات، وأنها تضم مناضلين بسطاء، وأساتذة وأطباء، وغيرهم.

وأضاف أعضاء اللجنة، أنهم يقدمون كل ما في وسعهم ويصرفون الوقت والجهد والمال، لأن البلاد في وقت حرج.

وهناك بوادر أزمة اقتصادية تظهر في البلد، ويجب الإسراع في الرجوع بالبلد للاستقرار السياسي.

وأكد أعضاء اللجنة، أن الفكرة السياسية يجب أن يشارك فيها جميع الجزائريين، فالجزائر هي بلاد الجميع، وليست بلاد النخبة.

مضيفا أن الهيئة لن تتعامل مع وجوه وقيادات السلطة السابقة أوالحالية،وأن المبدأ الوحيد في عملها، هو القطيعة مع النظام السابق.

وقد أحدث اقتحام عدد من الشباب والطلبة للاجتماع فوضى عارمة.

بسبب إصرارهم على طرحة أسئلة مباشرة على منسق هيئة الحوار الوطني، كريم يونس.

قبل أن تعود الأمور إلى نصابها ويتواصل الاجتماع والندوة الصحافية.