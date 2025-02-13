رحيل بن ناصر يثير زوبعة.. وبوبان يفتح النار على إدارة ميلان

انتقد النجم الكرواتي زفونيمير بوبان، إدارة فريق ميلان الإيطالي بعد قرار التفريط في خدمات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي شد الرحال صوب أولمبيك مارسيليا.

وقال بوبان الذي سبق له وأن حمل قميص نادي ميلان وعمل كإداري في الفريق، في تصريح لـموقع “سكاي سبورتس” الإيطالي الذي نشر اليوم الخميس “كنت أفضل الاحتفاظ بإسماعيل بن ناصر، لقد كان خطأ فادح في السماح له بالرحيل في فترة الانتقالات”.

كما أضاف نجم الكرة الكرواتية “بن ناصر كان قادر على مساعدة فوفانا إلى جانب رايندرز، إنه لاعب لم يقدر كثيرا في ميلان، لكن أمل أن تسير الأمور على ما يرام بعد فترته”.

للإشارة، عمل بوبان في النادي الإيطالي في منصب المدير الفني قبل أسابيع قليلة جدا من التعاقد مع “الدينامو في صيف 2016، عندما قدم من نادي إمبولي.

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