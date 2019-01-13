رحيل “رامزي” عن “أرسنال” يُمهد الطريق لـ “براهيمي”

كشفت المصادر الصحفية الإنجليزية، أن رحيل “آرون رامزي” إلى “جوفنتوس” سيمهد الطريق لانضمام “براهيمي” إلى أرسنال.

وأكدت صحيفة “الميرور”، أنّ النجم الويلزي قد اتفق على كافة التفاصيل مع إدارة “السيدة العجوز” كون عقده ينتهي هذه الصائفة مع “الغانرز”.

وكان التقارير البريطانية، قد أكدت أن “أوناي إيمري” مهتم بالتعاقد مع النجم الجزائري الذي ينتهي عقده في الصائفة المقبلة.

ويمكن لـ “براهيمي” التعاقد مع أي فريق كان في الميركاتو الشتوي بسبب قانون “بوسمان” الذي يسمح للاعبين بالتفاوض قبل نهاية عقودهم بـ 6 أشهر.