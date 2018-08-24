رحيل “غوميس” يُمهد الطريق لخروج “فيغولي” !

أعلن نادي “غلطة سراي” التركي عن وصوله لإتفاق تام مع إدارة “الهلال السعودي” من أجل مغادرة المهاجم “غوميس” وهو ما يمهد الطريق لمغادرة “فيغولي” أيضا.

وتريد إدارة “غلطة سراي” التخلي عن أصحاب “الرواتب” الكبيرة والبداية كانت بالمهاجم الفرنسي، في إنتظار وصول عرض مغري للتخلي عن “فيغولي”.

لكن إصرار “سوسو” على عدم المغادرة يعقد الوضع، فالمدرب “فاتح تيريم” أسقط إسمه من القائمة الأساسية وبات حبيس الدكة في المباريات الأخيرة.

من جهة أخرى، عاد نادي “ران” للإهتمام بخدمات النجم الجزائري رغم الراتب الكبير الذي يتقاضاه “سوسو” مع الفريق التركي.