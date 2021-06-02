وأضاف:”هناك مجالات أخرى داخل المجموعة، داخل الفريق من الواضح أنها بحاجة إلى الاستثمار. ليس بالكثير. لا يتعلق الأمر بالأرقام، إنه يتعلق بالجودة.. أعتقد أن الفريق رائع. أنت لا تفوز بالدوري الممتاز ولا تصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إذا لم يكن لديك فريق رائع ولدينا ذلك.. سنضيف الجودة إلى الفريق في مركزين رئيسيين”.