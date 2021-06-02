كشف خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه سيقوم بتعزيز صفوفه في بعض المناصب خلال الميركاتو الصيفي دون تحديدها مضيفا أن تعويض نجمه الراحل صوب برشلونة الإسباني “سيرجيو أغويرو” أمر لا مفر منه.
خلدون المبارك قال سهرة أمس الثلاثاء في حديثه خلال مقابلته السنوية مع تلفزيون السيتي:”بعد الفوز بالدوري، لم يحن الوقت للجلوس والاستمتاع. سيكون هذا هو أكبر خطأ لك إذا لم تدعم الفريق.. هذا هو الوقت المناسب لإرسال رسالة قوية مفادها أنه لا يوجد قناعة بأنك غير راضٍ عن الفوز بالدوري فقط.. هذا رائع، لكنك تريد الفوز به مرة أخرى وأنت ملتزم وتجلب المزيد من المواهب التي ستتنافس، ليس من أجل الفريق، ولكن من أجل التشكيلة الأساسية”.
وأضاف:”هناك مجالات أخرى داخل المجموعة، داخل الفريق من الواضح أنها بحاجة إلى الاستثمار. ليس بالكثير. لا يتعلق الأمر بالأرقام، إنه يتعلق بالجودة.. أعتقد أن الفريق رائع. أنت لا تفوز بالدوري الممتاز ولا تصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إذا لم يكن لديك فريق رائع ولدينا ذلك.. سنضيف الجودة إلى الفريق في مركزين رئيسيين”.
هذا وأشارت العديد من المصادر الصحفية الإنجليزية لرغبة إدارة فريق مانشستر سيتي في بيع النجم الدولي الجزائري رياض محرز خلال هاته الصائفة أو إدخاله في صفقة تبادلية مع توتنهام هوتسبير.
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