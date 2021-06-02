كشف خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه سيقوم بتعزيز صفوفه في بعض المناصب خلال الميركاتو الصيفي دون تحديدها مضيفا أن تعويض نجمه الراحل صوب برشلونة الإسباني “سيرجيو أغويرو” أمر لا مفر منه.

خلدون المبارك قال سهرة أمس الثلاثاء في حديثه خلال مقابلته السنوية مع تلفزيون السيتي:”بعد الفوز بالدوري، لم يحن الوقت للجلوس والاستمتاع. سيكون هذا هو أكبر خطأ لك إذا لم تدعم الفريق.. هذا هو الوقت المناسب لإرسال رسالة قوية مفادها أنه لا يوجد قناعة بأنك غير راضٍ عن الفوز بالدوري فقط.. هذا رائع، لكنك تريد الفوز به مرة أخرى وأنت ملتزم وتجلب المزيد من المواهب التي ستتنافس، ليس من أجل الفريق، ولكن من أجل التشكيلة الأساسية”.