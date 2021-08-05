رحيل ميسي عن برشلونة.. آخر التطورات

بعد الإعلان الرسمي لفريق برشلونة الإسباني أمسية اليوم الخميس عن رحيل نجمه الدولي الأرجنتيني “ليونيل ميسي” كثر الحديث عن مُستقبل “البرغوث”.

وحسب صحيفة “الموندو ديبورتيفو” فإن “ليو” دخل في حالة من الصدمة نظرًا لعدم قدرته على الاستمرار داخل صفوف النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن البارصا قام بحذف اسم ميسي من الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، وذلك بعد ساعة واحدة على خبر رحيله.

ورغم مرور بضع ساعات على إعلان رحيل ميسي، إلا أن لاعبي برشلونة آثروا الصمت حتى الآن ولم ينشروا رسائل وداعية لميسي.