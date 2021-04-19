رحيل نعيمة عبابسة.. الفيسبوك والتويتر والإنستغرام يتحولون إلى دفتر تعازي

بعد دقائق من إعلان عن وفاة الفنانة المحبوبة نعيمة عبابسة، تحولت مواقع التواصل الإجتماعي إلى دفاتر عزاء لصاحبة “اللي باغي يكسي مرتو”.

كما حول الكثير من اصدقاءنا بروفايلات حساباتهم الى اللون الأسود وصور نعيمة عبابسة رحمها الله.

و ذكر اصدقاء و جمهور شيخة البلاد،كما كانت تحب ان ينادوها،بخصال الفنانة المحبوبة و عشقها الكبير لفنها الأصيل و جمهورها العريض.

ونشرت الصديقة المقربة لنعيمة راضية بن شيخ صورة جمعتهما قبل اسبوع و قالت راضية لـ”النهار اون لاين:”منذ اقل من اسبوع كنا في فرح ابن الفنانة حسيبة عبد الرؤوف..اوصلتني بسيارتها الى البيت و كنا نضحك ..

و و اصلت:”تحدثت نعيمة عن الام في الظهر بطريقتها الهزلية المعروفة عليها و لم تشتكي من شيء…”

كما كتبت صوريا بوعمامة:” ستظل ابتسامتك واغانيك تسكن قلوب محبيك للابد .الله يرحمك .خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة عبابسة ولكل محبيك …”

أما نوال زعتر فكتبت:” الله يرحمك يا لعزيزة قدر الله ما شاء فعل، انا لله و انا اليه راجعون البقاء لله وحده، ربي يجعلك من أهل الجنة. انت من السابقين و نحن من اللاحقين.

من جهتها كتبت اسمى جرمون:” الله يرحمك أو يغفر لك ويثبتك عند السؤال يا لعزيزة الغالية رب لي عالم فراقك شحال صعيب إنا لله وإنا إليه راجعون ارتاحي نعيمة..”

راضية منال:” ألف رحمه ونور عليك يا غالية ..”

كريمة الضغيرة:”لم اجد الكلمات..كانت تعلم بوفاتها..قالت لي خلاص عشت ما كتب لي ربي مرحبا..ربي يرحمك و يصبرنا عليك..”

من جهته كتب الوزير السابق حمراوي حبيب شوقي:” لى جنة النعيم يا نعيمة…. اللهم صبر اسرتها وعائلتها الفنية.. يذهب معك يا نعيمة جزء من افراحنا واعيادنا إنا لله وانا اليه راجعون..”

أما عتيقة قكتبت:”في المدة الاخيرة فقدنا الكثير من الاصدقاء..ربي يرحمك يا نعيمة اختي…

و توفيت الفنانة نعيمة عبابسة عن عمر ناهز الـ58 سنة بعد معانات مع المرض.