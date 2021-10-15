رحيم:”الفريق ليس جاهزا 100 بالمائة ومواجهة بن عكنون كانت مهمة”

كشف المُدرب المُساعد في فريق إتحاد العاصمة عز الدين رحيم أن تشكيلة سوسطارة ليست جاهزة بشكل كلي لحد الآن مُعتبرا لقاء بن عكنون الذي جرى الجمعة بالمُهم.

وقال رحيم للصفحة الرسمية للنادي بعد المواجهة الودية:”المُباريات الودية كانت مُختلفة لأننا شاهدنا تطور الأداء بمرور الأيام والأسابيع، حيث فهم اللاعبين مايُريده المُدرب وطريقة اللعب وكذا الأسلوب الذي سيتبعه دينيس لافان”.

“مُباراة بن عكنون كانت مُهمة جدا لأننا جربنا طريقتين للعب، طريقة في الشوط الأول وطريقة في الشوط الثاني، في المرحلة الأولى قدمنا أداء كبير، الشيئ الأهم خلال هذا اللقاء هو خلقنا العديد من الفرص ووصولنا لمرمى الخصم في العديد من المناسبات كما أن اللاعبين وجدوا راحتهم بعد تحضيرات بدنية شاقة، الفريق ليس جاهزا بنسبة 100 بالمائة لكن سنكون كذلك في مواجهة النصرية”.

“ارتكبنا العديد من الأخطاء في المواجهات الودية وهو ماجعل المدرب يبرمج في كل مرة حصص فيديو لتصحيح الأخطاء، ومعرفة النقائص، الفريق يتحسن ويتواجد في منحى تصاعدي”.