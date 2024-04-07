رحيم :”اللاعبون يقومون بواجبهم وروح المجموعة وراء النتيجة الإيجابية”  

أبدى عز الدين رحيم المدرب المساعد في فريق شباب قسنطينة سعادته الكبيرة لتحقيق الفوز الكبير أمام نادي بارادو وافتكاك مرتبة الوصافة.

وقال عز الدين رحيم في تصريحه خلال الندوة الصحفية عقب المباراة بملعب الشهيد حملاوي “اللاعبون يقومون بواجبهم وأغلب اللاعبين الذين نملكهم سواء الاحتياطيين و الأساسيين كلهم، جيدين، و يعطون وجها جميلا للمنافسة على المناصب”.

كما أضاف رحيم “الظهيرين يقومان بواجبهما، و خاصة في قلب الدفاع الذين يملكون خبرة كبيرة”.

وختم العضو الفعال في النادي القسنطيني ” نملك روح المجموعة وكونها بفضل العمل الكبير للمدرب و الطاقم الفني والفريق لا يقوم على الفرديات”.