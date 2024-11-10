رحيم: “حققنا فوزا مستحقا أمام ترجي مستغانم”

ثمّن مساعد مدرب شباب بلوزداد، عز الدين رحيم، الفوز الذي عاد به فريقه أمس السبت، من خرجته إلى مستغانم، في مواجهة الترجي المحلي.

وصرّح عز الدين رحيم، في هذا الخصوص: “حققنا فوزا مستحقا أمام ترجي مستغانم، والقادم أفضل بحول الله”.

كما أضاف: “ركّزنا في تحضيراتنا لهذه المباراة، على حرمان المنافس من الاقتراب لمنطقتنا، وخلق الفرص، وهو ما طبقه لاعبونا”.

يذكر أن الفوز الذي حققه فريق شباب بلوزداد، أمس السبت، بثنائية نظيفة، أمام مضيفه ترجي مستغانم برسم الجولة الثامنة من البطولة المحترفة، هو الأول للشباب هذا الموسم.