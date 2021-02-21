رحيم ستيرلينغ يُشيد بمحرز بعد تمريرته الساحرة

آشاد النجم الدولي الانجليزي رحيم ستيرلينغ بزميله في فريق مانشستر سيتي رياض محرز بعد تمريرته الساحرة الذي سجل منها الأول الهدف الوحيد ضد أرسنال.

ستيرلينغ قال لشبكة “سكاي سبورتس”:”أعتقد أننا حركنا الكرة بصورة جيدة، وتمتع رياض بالقوة الهجومية الكبيرة، في أول 5 دقائق”.

وأضاف:”لم أعرف أين ستمر الكرة العرضية، لكن يجب التواجد في منطقة الجزاء للتسجيل، وهذا بالضبط ما فعلته”.

من جانب آخر آشاد الحساب الرسمي للسيتي على “تويتر” بالبداية القوية للنجم الدولي الجزائري في لقاء أمسية اليوم الأحد.

حيث غرد الحساب:”أداء رائع لرياض محرز على الجهة اليمنى.. خمس دقائق خيالية من رياض محرز”.