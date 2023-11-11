رحيم: “سعداء بفوزنا على بسكرة والقادم سيكون أفضل”

ثمن مساعد مدرب شباب قسنطينة، عز الدين رحيم، فوزهم بنتيجة (4-3) على اتحاد بسكرة، في الجولة الخامسة، مؤكدا بأن فريقهم سيظهر بوجه أفضل في قادم المباريات.

وصرح رحيم، للصفحة الرسمية للسياسي، عقب هذه المباراة: “جد سعداء لفوزنا في مباراة اتحاد بسكرة التي كانت مفخخة”.

كما أضاف: “سجلنا عدة نقاط ايجابية للاعبينا في هذه المبارة، رغم ارتكابهم بعض الأخطاء التي كلفتنا تلقي ثلاثة أهداف”.

وتابع عز الدين رحيم: “هذه أول مباراة رسمية للمدرب عمراني، ولازال بصدد اكتشاف اللاعبين، ومستقبلا سيتحسن المردود أكثر، مع المحافظة على العزيمة، والروح القتالية”.

وكان عز الدين رحيم قد التحق بالعارضة الفنية لشباب قسنطينة خلال الأسبوع الماضي، لتدعينم العارضة الفنية للمدرب الجديد عبد القادر عمراني.