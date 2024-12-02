رحيم: “سليماني غني عن التعريف ونتمنى أن يستعيد مستواه”

تحدث مساعد مدرب شباب بلوزداد، عز الدين رحيم، عن المستوى الذي يقدمه مهاجمهم اسلام سليماني هذا الموسم مع الفريق.

وصرّح رحيم، في ندوة صُحفية: “سليماني غني عن التعريف، لكن تأقلمه مع البطولة الوطنية بعد غيابه عنها لفترة طويلة كان صعبا عليه نوعا ما”.

كما أضاف: “سليماني يقوم بواجبه في الفريق، ويحفّز زملاءه، ومستواه يرتفع باستعادة الفريق لمستواه الحقيقي”.

وتابع عز الدين رحيم: “كل اللاعبين يتمنون التواجد مع المنتخب الوطني، ونتمنى أن يستعيد سليماني، مستواه الذي عرفناه عليه”.