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الرياضة

رحيم: “سليماني غني عن التعريف ونتمنى أن يستعيد مستواه”

بقلم كريم تيغرمت
رحيم: “سليماني غني عن التعريف ونتمنى أن يستعيد مستواه”
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تحدث مساعد مدرب شباب بلوزداد، عز الدين رحيم، عن المستوى الذي يقدمه مهاجمهم اسلام سليماني هذا الموسم مع الفريق.

وصرّح رحيم، في ندوة صُحفية: “سليماني غني عن التعريف، لكن تأقلمه مع البطولة الوطنية بعد غيابه عنها لفترة طويلة كان صعبا عليه نوعا ما”.

كما أضاف: “سليماني يقوم بواجبه في الفريق، ويحفّز زملاءه، ومستواه يرتفع باستعادة الفريق لمستواه الحقيقي”.

وتابع عز الدين رحيم: “كل اللاعبين يتمنون التواجد مع المنتخب الوطني، ونتمنى أن يستعيد سليماني، مستواه الذي عرفناه عليه”.

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