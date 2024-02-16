رحيم: “سنواجه مولودية الجزائر بنية تحقيق نتيجة ايجابية”

أبدى مساعد مدرب شباب قسنطينة، عز الدين رحيم، عزم فريقه على تحقيق نتيجة ايجابية غدا السبت، في مواجهة مضيفهم مولودية الجزائر.

وصرح رحيم، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مباراتنا أمام مولودية الجزائر، ستكون قوية، وصعبة على الفريقين”.

كما أضاف: “لاعبينا واعون بالمسؤولية، ومتحمسون لخوض هذه المواجهة، خاصة وأننا نتواجد مؤخرا في ديناميكية جيدة”.

وتابع عز الدين رحيم: “فريقنا تنقل إلى العاصمة بنية تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة مولودية الجزائر”.