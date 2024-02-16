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الرياضة

رحيم: “سنواجه مولودية الجزائر بنية تحقيق نتيجة ايجابية”

بقلم كريم تيغرمت
رحيم: “سنواجه مولودية الجزائر بنية تحقيق نتيجة ايجابية”
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أبدى مساعد مدرب شباب قسنطينة، عز الدين رحيم، عزم فريقه على تحقيق نتيجة ايجابية غدا السبت، في مواجهة مضيفهم مولودية الجزائر.

وصرح رحيم، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مباراتنا أمام مولودية الجزائر، ستكون قوية، وصعبة على الفريقين”.

كما أضاف: “لاعبينا واعون بالمسؤولية، ومتحمسون لخوض هذه المواجهة، خاصة وأننا نتواجد مؤخرا في ديناميكية جيدة”.

وتابع عز الدين رحيم: “فريقنا تنقل إلى العاصمة بنية تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة مولودية الجزائر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/cGogk
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