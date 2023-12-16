رحيم: “فريقنا أظهر وجها مشرفا أمام شبيبة القبائل”

أثنى مساعد مدرب شباب قسنطينة، عز الدين رحيم، على مردود فريقه، في مواجهة شبيبة القبائل، مرجعا الفضل لهم في الفوز المحقق في هذه المباراة.

وصرّح رحيم، عقب الفوز بثنائية نظيفة في هذا اللقاء: “فريقنا أظهر وجهاً مشرفاً في مواجهة شبيبة القبائل، من جميع النواحي”.

كما أضاف: “للفوز بمثل هذا النوع من المباريات، كان يجب على لاعبينا إظهار روح قتالية أكبر من المنافس”.

وتابع عز الدين رحيم: “لاعبونا أحسنوا تسيير هذا اللقاء، خاصة في بعض الدقائق الصعبة، بفضل توجيهات المدرب”.