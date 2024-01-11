رحيم :”قدمنا مباراة في المستوى وليس من السهل الفوز في ظروف مماثلة”

أبدى المدرب المساعد في فريق شباب قسنطينة عز الدين رحيم رضاه التام عما قدمه لاعبيه في مباراة مولودية وهران بعد الفوز برباعية مقابل واحد.

وقال عز الدين رحيم خلال الندوة الصحفية عقب المباراة التي نشطت بملعب أحمد زبانة بمدينة الباهية “قدمنا مباراة في المستوى و بشوطين ناقصين لاعب، الجميع قاموا بتبليل القميص”.

وأضاف رحيم “ليس من السهل الفوز وسط الظروف التي كانت ضدنا، الفوز كان بفضل القرارات الناجحة بالنسبة للطاقم على رأسه المدرب الرئيسي”.

للإشارة،يحتل فريق أبناء مدينة الجسور المعلقة مرتبة الوصافة خلفا للرائد مولودية الجزائر المبتعد عليه بـ 9 نقاط.

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