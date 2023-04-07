قناة النهار رحيم يكشف عن كواليس تصوير “دارنا شو 2 “.. بقلم النهار أونلاين نشر في 07 أفريل 2023 - 11:21 شارك غرِّد أرسل 15 0 رحيم يكشف عن كواليس تصوير “دارنا شو 2 “.. “ما نقدرش نستبدل شخصية سيد أحمد بشخصية أخرى”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6awcT برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا بلماضي : مكاش ماتش ساهل..لازم نحتارمو كل المنتخبات قناة النهار 26 مارس غليزان: مصالح التجارة تكثف خرجاتها لغرف التبريد لضمان تموين مادة البصل قناة النهار 25 مارس عشية شهر رمضان المبارك..التمور الجزائرية تتصدر المبيعات في فرنسا قناة النهار 22 مارس " مفيدة عداس: "الممثل ما يقدرش يجيب من راسو وشفنا كوارث من البعض عند الإرتجال قناة النهار 27 مارس داخل 18: ثروة الشباب في بيت الخضر بقيادة بلماضي .. الفرنسيون غاضبون قناة النهار 18 مارس "تشبع ضحك مع غاني الجزائري " قريب طاح ومقدرش يجري فوق جهاز الجري قناة النهار 04 أفريل مستغانم : إنطلاق عملية الجني المبكر لمادة البطاطا تحسبا لشهر رمضان قناة النهار 22 مارس موسيقى Late Show.. ألمع نجوم الفن والموسيقى مع رياض أبركان يوميا في رمضان قناة النهار 25 مارس إرتفاع محسوس في الحرارة على أغلب الولايات قناة النهار 28 مارس رمضان مع هشام Cook 👨🍳😋/ سكالوب فارسي بالشومبينيون و السلق 🤭 الكنافة قناة النهار 04 أفريل