رخروخ: إجراءات ردعية وغرامات لمستعملي المياه بطريقة عشوائية وغير عقلانية

دعا وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، إلى ضرورة الحفاظ على المياه باعتبارها مورّد نادر واستعمالها بصفة عقلانية.

ووجّه الوزير رخروخ، خلال لقائه بإطارات القطاع نداء للمواطنين من أجل الإستعمال العقلاني للمياه. مشيرا إلى أن معدل استعمال الماء في الجزائر لا يختلف على معدل الإستعمال في البلاد التي بها وفرة الماء وهو أمر لا يستهان به.

كما شدّد الوزير رخروخ، على ضرورة إستعمال المياه بصفة عقلانية. وتفادي الربط اللاشرعي الذي يؤدي إلى أمراض متنقلة عبر المياهخ. كما أن حفر الآبار يهدد مستوى ونوعية الماء الجوفي.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم في البداية بمرحلة تحسيسية. غير أنه سيتم اللجوء إلى الردع في حال الإستعمال اللاعقلاني والعشوائي والغير مؤهل للمياه. من خلال تطبيق القانون الذي ينص على عقوبات تتمثل في غرامات. مؤكدا أنه لحد الساعة لم يتم اللجوء إلى هذا الأمر.

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وكان وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، قد أكد أن نسبة إمتلاء السدود بلغت 32 بالمائة. غير أنها تراجعت بـ5 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأشار الوزير، أن نسبة إمتلاء السدود هذا العام تراجعت بـ5 بالمائة. مقارنة بالسنة الفارطة، غير أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات للتموين بالماء الشروب خاصة وأننا في بداية الموسم الشتوي.

وأوضح رخروخ، أن نسبة إمتلاء السدود وصلت إلى 32 بالمائة وهي ممتلئة في الولايات الشرقية أكثر من الولايات الغربية. نظرا لتوزيع تساقط الأمطار. مشيرا إلى أنه مع إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر وحفر الأبار. لن يؤثر ذلك في توزيع المياه الشروب. كما يمكن الموازنة بين تحلية مياه البحر و المياه الجوفية من أجل تغطية نقص تساقط الأمطار.