رخروخ: إستعمال تقنية الخرسانة الإسمنتية في إنجاز الطرقات

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أنّ زيادة حظيرة المركبات الوطنية تفرض دراسة وبكل موضوعية الخيار التقني. لاستعمال مادة الإسمنت والخرسانة الاسمنتية في إنجاز الطرق.

وقال رخروخ، في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. إنّ هذه التقنية تستخدم حصريا في إنجاز المشاريع الجديدة أو عند إعادة بناء كلي لمقطع من الطريق.

وحول استخدام الخرسانة الاسمنتية في عمليات إعادة تهيئة الطرقات، ركّز الوزير على أنّ زيادة الحظيرة الوطنية للمركبات والاحتياجات المتزايدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى دراسة وبكل موضوعية الخيار التقني لاستعمال مادة الإسمنت والخرسانة الإسمنتية في إنجاز الطرق. والمدارج المطارية. كطريقة مكملة للتقنية الكلاسيكية المعتمدة على الخرسانة الإسفلتية.

كما أشار في سياق ذي صلة، أنه تم تكليف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، وهي مؤسسة تحت الوصاية. لإنجاز دراسة خبرة لمقطع تجريبي. بالإضافة كذلك إلى اعداد مذكرة تقنية حول استخدام مادة الإسمنت في إنجاز الطرقات.

وحول إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 05 في الشطر العابر والرابط لولاية بومرداس من حدود ولاية الجزائر إلى غاية حدود ولاية تيزي وزو، بودواو-برج منايل. أوضح أنه تم إنجاز المحور الخاص باتجاه البويرة على مسافة 13 كيلومترا في 2023. بالإضافة إلى اقتراح تسجيل عملية خاصة بالشطر الثاني باتجاه الجزائر على مسافة 13 كيلومترا. في إطار جلسات التحكيم لقانون المالية 2025. مؤكدا أنه تمّت معالجة انزلاقات التربة المسجلة.