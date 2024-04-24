رخروخ: إعادة فتح طريق زيامة–المنصورية في أسرع وقت

أكد وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، أن مصالحه ستعكف على إصلاح الطريق الوطني رقم 43 بجيجل والذي تعرض للإنهيار في أسرع وقت.

وجاء ذلك، في تصريحات للوزير، على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل. أين وقف على مكان وقوع الانزلاق وانهيار الطريق الوطني رقم 43 بمنطقة بولخماس الزيامة المنصورية.

وأكد الوزير، على أنه سيتم القيام بدراسة تطبيقية للحصول على حل نهائي لمشكل إنهيار الطريق.

موضحا أنه تم تكليف الشركات المعنية بالانجاز مع مكاتب الدراسات بايجاد حلول نهائية لضمان عدم استمرار إنزلاق التربة حفاظا على المنازل القريبة.

وأوضح رخروخ، أنه سيتم إصلاح جسر كيسير العوانة في غضون أسبوع إلى 10 أيام. فيما سيتم إستلام الطريق الاجتنابي في غضون 20 يوم كأقصى تقدير.

فيما قال الوزير، أنه سيتم فتح مسلك ظرفي لسيارات الوزن الخفيف، بزيامة منصورية، وذلك في ظرف أسبوع.

وبخصوص البنايات المتضررة من إنزلاق طريق زيامة منصورية وعددها 29، أكد الوزير أنه سيتم التكفل بهم.