رخروخ: إعداد نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ولاية

أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ. أن دائرته الوزارية تحضر لوضع نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ولاية وبصفة مستمرة.

وقال رخروخ خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. بأن القطاع بصدد إعداد نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ربوع الوطن بصفة مستمرة. لضمان استمرار صيانة الطرقات بميزانية معقولة. مشيرا إلى أن القطاع يولي أهمية كبيرة لصيانة الطرقات. خاصة وأن شبكة طرقات الجزائر تعتبر أكبر شبكة في إفريقيا. والميزانية المخصصة لصيانة الطرقات هذه السنة معتبرة تقدر بحوالي 60 مليار دج.

وفي رده على سؤال حول إنجاز الطريق المزدوج للمدخل الجنوبي لولاية جيجل الرابط بين جميلة مرورا بتكسانة وقاوس وعاصمة الولاية. أكد الوزير أن عملية إزدواجية كامل المقطع الواقع باقليم ولاية جيجل على مسافة 54،9 كلم لا تمثل حاليا أولوية بالنسبة للقطاع. نظرا لتواجد مشروع قيد الانجاز موازي للطريق رقم 77 الذي يتمثل في منفذ الطريق السيار يربط بين ميناء جن-جن (جيجل) و العلمة (سطيف) على مسافة 110 كلم. مشيرا إلى أن مصالحه الوزارية تسهر على “تسليم مقطعين من هذا المنفذ بمسافة 40 كلم خلال نهاية 2024.

وحول سؤال متعلق بإنجاز طريق اجتنابي بالجهة الشمالية لشلغوم العيد بولاية ميلة، أجاب الوزير أنه تم تقديم طلب لمصالح وزارة المالية من طرف والي ولاية ميلة وهو حاليا قيد الدراسة بالتنسيق مع مصالحه الوزارية، وهذا لتمكين مديرية الأشغال العمومية للولاية من مواصلة والانتهاء من الدراسات التقنية، وتحديد التكلفة النهائية للمشروع، وكذا إدراج انجاز المشروع على مرحلتين وسيحدد بعد معرفة التكلفة النهائية وحسب الغلاف المالي للعملية الأصلية.

كما أضاف الوزير، أنه سيتم الانطلاق في دراسة شاملة لكل المحولات التي توجد بالطريق السيار”، مشيرا بأن “المسافة بين محول واخر تكون بحوالي 20 و 25 كلم في الطريق السيار”. مشيرا إلى إمكانية اللجوء لحلول تقنية كبديل للمحولات”.