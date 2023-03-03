رخروخ: إقتناء تجهيزات مراقبة وزن حمولات الشاحنات هذه السنة

أعلن وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أنه سيتم إقتناء تجهيزات مراقبة وزن حمولات الشاحنات خلال السنة الجارية 2023. وذلك بهدف الحفاظ على الطرقات لاسيما الطريق السيار “شرق-غرب”.

وأوضح رخروخ خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية. أن القطاع قرر اقتناء تجهيزات مراقبة وزن حمولات الشاحنات خلال السنة الجارية. ووضعها تحت تصرف المصالح الأمنية المختصة وذلك قصد الحفاظ على الطريق والعمل على سلامة مستعمليه. كما تندرج هذه العملية في إطار الحث على احترام الأوزان المعمول بها والمحددة قانونا.

وفي هذا السياق، أرجع الوزير أسباب الاهتراءات في بعض المقاطع من الطريق السيار “شرق-غرب”. إلى عدم احترام الحمولات للشاحنات ذات الوزن الثقيل للمعيار المحدد من طرف الدراسات. والذي يتمثل في وزن 13 طنا كأقصى تقدير بالنسبة للحمولة على كل محور (essieu) للمركبة.

وأبرز بهذا الخصوص، أن عدم إحترام حمولات الشاحنات للوزن الثقيل للمعيار المحدد كان “السبب الرئيسي” في تدهور الطبقة السطحية للمقطع الرابط بين ولاية البويرة وبوزقزة. مشيرا إلى أنه تم تجنيد مؤسستين عموميتين لإصلاح هذه التصدعات المسجلة على مستوى الطريق السيار في عدة مقاطع.

وأشار رخروخ إلى أن الأمر يتعلق بالمقاطع الموجودة بين برج بوعريريج وزنونة على مسافة 5 كلم. بين البويرة والعجيبة على مسافة 9 كلم، وبين واد الفضة وخميس مليانة على مسافة 1.5 كلم ومقطع آخر متواجد بين خميس مليانة والحسينية.

وحسب رخروخ، القطاع أحصى 53 كلم مهترئة إلى الآن أي ما يعادل 2 بالمائة من المسافة الإجمالية المستغلة من الطرق السيارة في الجزائر والتي تبلغ 2828 كلم على الجهتين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور