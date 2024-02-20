رخروخ: إقتناء 126 وحدة وزن متنقلة للكشف عن الحمولة الزائدة في الطرقات

قال وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، أن الحمولة الزائدة في شاحنات الوزن الثقيل سبب إهتراء الطرقات.

وأضاف رخروخ خلال استماعه من قبل لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، أن حمولة شاحنات الوزن الثقيل يجب أن لا تتجاوز 13.5 طن. غير أن مركبات الوزن الثقيل تبالغ في الحمولة وهو مايؤثر على الطريق.

وكشف الوزير رخروخ في سياق ذي صلة، إلى أن القطاع سجّل بموجب قانون المالية 2023 عملية اقتناء 126 وحدة من معدات الوزن المتنقلة. من اجل الحد من الظاهرة. مشيرا إلى أن العملية جارية ومن المرتقب استلام الدفعة الأولى شهر مارس المقبل. وعملية استغلالها تتم بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة.

وأوضح رخروخ، أنه سيتم القيام بنوع من الاحصاء في الطرقات وكيفية استعمال الحمولة عن طريق التحسيس. مؤكدا أنه سيتم اللجوء إلى الردع بعد نفاذ الإجراءات.

أما المخطط الوطني لتطوير شبكة الطرق السيارة سيكون من خلال تلبية إحتياجات تنقل الأفراد والبضائع لتجنب الإزدحام في بعض المحاور في حركة المرور. عن طريق المساهمة الفعلية في الانعاش الإجتماعي وتهيئة الاقليم وتحسين السلامة المرورية. بالإضافة كذلك إلى توفير ظروف الراحة للمسافرين. ناهيك عن محاور شبكة الطرق السيارة. ويتعلق المحور الأساسي في الطريق السيار “شرق غرب” ويعتبر مشروع هيكلي واستراتيجي أين تم إنجاز العديد من المرافق من حوله. بالإضافة كذلك إلى 24 منفذ من الطرق السيارة تربط مقرات الولايات والموانئ بطول 3249 كلم- يضيف الوزير رخروخ-