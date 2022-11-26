رخروخ: الاستثمارات المُنجزة بالموارد المائية كُللت بنتائج هامة

كشف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، عن حصيلة الاستثمارات المنجزة بالموارد المائية.

وقال الوزير، أن مصالحه توفر 81 سد بسعة 8 مليار متر مكعب وباستكمال برنامج قيد الإنجاز ستصل إلى 9 ملايير. مشيرا إلى أن نسبة 70 بالمائة من هذه المياه موجهة للفلاحة.

وأضاف رخروخ، أن قطاعه يتوفر كذلك، على 14 محطة تحلية مياه بسعة 2.81 مليون متر مكعب يوميا. و5 محطات قيد الانجاز بسعة 1.5 مليون متر مكعب يوميا.

وشدد الوزير، على أنه ولبلوغ الأهداف المسطرة، بات ضروريا المحافظة على هذا المورد الحيوي وعصرنة المنشآت وادخال احدث تقنيات الري.

مما سيمكن من تحقيق فرص إستثمار كثيرة خالقة لمناصب عمل ومحققة للأمن الغذائي للبلاد.