رخروخ: المقاربة الجديدة ستعزز أداء مؤسسات انجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم1

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بالجلفة. أن المقاربة الجديدة للتكفل بالمصاريف الإضافية لبعث أشغال مشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم 1. الرابط بين الجلفة والأغواط على مسافة 64 كيلومتر، ستشكل مرافقة ودعامة حقيقية لمؤسسات الإنجاز الوطنية.

وعلى هامش زيارته التفقدية إلى عديد الورشات التابعة لقطاعه. أوضح الوزير أن “هذه المقاربة الجديدة التي يجري تدارسها بين دائرته الوزارية ووزارة المالية ترمي لمرافقة مؤسسات الإنجاز الوطنية.”

مضيفا “أن المقاربة الجديدة لبعث المشروع المتأخر بسبب الصعوبات المالية لمؤسسات الانجاز الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد المستخدمة والتي ستكون (أي المقاربة) محل مصادقة عليها قريبا ستمثل دعامة لمؤسسات الإنجاز التي تعتبر أداة للتنمية ومصدر قوت لعائلات الاف من العمال”.

كما أكد ذات المسؤول على ضرورة وضع مخطط متسارع لاستكمال الأشغال في آجال متقدمة هذا بعد اطلاعه على الوضعية المسجلة لسير المشروع في مراحله الأولى قبل أن يعرف توقفا للأشغال والتي فاقت نسبتها 50 بالمائة.

وشدد الوزير على القائمين على القطاع محليا بضرورة وضع مخطط متسارع للأشغال الخاصة بالمشروع.

يذكر أن الوزير تنقل بمعية السلطات المحلية للولاية على متن القطار في رحلة تجريبية لخط عين وسارة – الجلفة على مسافة 100 كيلومتر مرورا بمحطة نقل المسافرين لمدينة حاسي بحبح، أين اشاد بنوعية الإنجاز خاصة تلك المحطات.