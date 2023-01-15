رخروخ: تراجع نسبة إمتلاء السدود بـ5 بالمائة

قال وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن نسبة امتلاء السدود بلغت 32 بالمائة. غير أنها تراجعت بـ5 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأشار وزير الأشغال العمومية والري رخروخ خلال لقائه بإطارات القطاع، أن نسبة إمتلاء السدود هذا العام تراجعت بـ5 بالمائة. مقارنة بالسنة الفارطة، غير أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات للتموين بالماء الشروب خاصة وأننا في بداية الموسم الشتوي.

وأوضح رخروخ، أن نسبة إمتلاء السدود وصلت إلى 32 بالمائة وهي ممتلئة في الولايات الشرقية أكثر من الولايات الغربية. نظرا لتوزيع تساقط الأمطار. مشيرا إلى أنه مع إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر وحفر الأبار. لن يؤثر ذلك في توزيع المياه الشروب. كما يمكن الموازنة بين تحلية مياه البحر و المياه الجوفية من أجل تغطية نقص تساقط الأمطار.

كما أكد الوزير رخروخ، المياه السطحية للسدود تخصص للمناطق الداخلية والهضاب العليا. أما الولايات الساحلية فسيتم الإستعانة بمياه البحر المحلاة من أجل التوازن والمحافظة على تسليم المياه للمواطن. مشيرا في ذات السياق، إلى أن تصفية المياه المستعملة هنالك مليار متر مكعب في السنة. ولغاية الان نستعمل كميات قليلة. مؤكدا أنه سيتم تعزيز أنظمة القنوات التي تمر مباشرة لمحطات تصفية المياه المستعملة. كما سيتم القيام بعمل النظام الثلاثي لاستعمال المياه في الفلاحة وتأطير هذا الإستعمال حتى لا يكون بصفة عشوائية.

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