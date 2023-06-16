رخروخ: تسليم إزدواجية الطريق “أسطيل _ المغير” قبل نهاية السنة

أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، عن تسليم مشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين اسطيل والمغير على مسافة 20 كيلومتراً. خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية 2023.

وقال روير الاشغال العمومية رخروخ، في جلسة علنية خصّصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أنّ نسبة تقدم هذا المشروع تقدّر بـ 70 بالمائة حاليا بالنسبة للمقطع أسطيل-أم الطيور “10 كيلومترات”. و90 بالمائة بالنسبة للمقطع أم الطوير-المغير “10 كيلومترات”. في حين تقدر نسبة تقدم الأشغال في المنشأة الفنية التي تنجز في أسطيل بستين بالمائة.

وكانت ولاية المغير شهدت في 2021 استلام مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين الشقة وأسطيل. في حين تمّ اقتراح عملية إنجاز الأشطر المتبقية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 على مستوى هذه الولاية. من طرف مديرية الأشغال العمومية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأكّد رخروخ أنه، نظرا للأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها الطريق الوطني رقم 3، سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة المالية من اجل إعطاء الأولوية لتسجيل، لفائدة ولاية المغير. عملية إنجاز إزدواجية الجزء المتبقي في اقليمها من هذا الطريق الوطني على مسافة 87 كيلومترا بدلا من 60 كيلومترا”.

وفي ردّه على سؤال العضو عبد الرحمان مدني بخصوص ربط ولاية سعيدة بمحول الطريق السيار شرق-غرب مرورا بولاية معسكر. أوضح الوزير رخروخ أنّ المنفذ الرابط بين معسكر والطريق السيار على مسافة 43 كيلومترا. هو في طور الإنجاز حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بـ 79 بالمائة.

ولفت الوزير رخروخ، أنه تم الانتهاء سنة 2020 من الدراسة المتعلقة بالمقطع الخاص بولاية سعيدة على مسافة 40 كيلومتراً. مشيرا إلى أنّ عملية تسجيل هذا الجزء المتبقي من المنفذ الرابط بين سعيدة والطريق السيار على طول 75 كيلومتراً. مرهونة بتوفر الأغلفة المالية لذلك والمقدرة بحوالي 150 مليار دينار.

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