رخروخ: تغطية ولايات الجنوب الغربي بشبكة السكك الحديدية

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ عن عزم الدولة على تغطية ولايات الجنوب الغربي للبلاد بشبكة السكك الحديدية. خاصة تندوف وبني عباس و ورقلة والبيض، و بعدها الجنوب الكبير. لتحقيق هدف 15 ألف كيلومتر من خطوط السكة الحديدية آفاق عام 2030.

وأعرب الوزير رخروخ خلال تفقده ورشة الشطر الأول من المشروع الممتد على مسافة 200 كلم في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية بشار. عن رضاه على وتيرة تقدم أشغال المشروع العملاق للسكة الحديدية “بشار - تندوف – غارا جبيلات”. مما سيسمح باستلامه في الآجال المتفق عليها وهي مطلع سنة 2026. كما يسجل أيضا تقدما في أشغال خط السكة الحديدية بطول 98 كلم الذي سيربط بين بشار والعبادلة وحماقير. مما سيسمح باستلامه قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025.

وأوضح وزير القطاع رخروخ، أنه تم خلال السنوات الأخيرة إنجاز حوالي عشرين محطة للسكك الحديدية. منها خمس محطات كبيرة ووضعها حيز الخدمة بمناطق خنشلة والأغواط والجلفة وتيسمسيلت وبوغزول. مضيفا أن البرنامج الجاري حاليا لإنجاز هياكل قاعدية مماثلة سيسمح مستقبلا باستلام محطات جديدة صغيرة وكبيرة”.

وأشار الوزير رخروخ، في ختام زيارة العمل والتفقد للولاية في تصريح للصحافة. أن “الدولة لن تدخر أي جهد في التكفل اللازم بعمليات الانجاز والتأهيل لشبكات الطرقات”.

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