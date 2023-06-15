رخروخ: خط السكة الحديدية الأغواط – الجلفة سيدخل حيز الإستغلال قريبا

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، من ولاية الأغواط. أن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة. سيدخل حيز الاستغلال خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وخلال تفقده للمشروع في إطار زيارة عمل قام بها إلى الولاية أوضح الوزير أن مشروع خط السكة الحديدية. الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة على مسافة 110 كلم .سيدخل حيز الاستغلال خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد استكمال كافة الأشغال”.

موضحا أن سرعة القطار المخصص للمسافرين تبلغ 220 كيلومتر/ساعة. في حين أن سرعة قطار البضائع تبلغ 100 كلم/ساعة.بحيث تقدر المدة الزمنية التي يقطعها القطار انطلاقا من محطة الأغواط إلى محطة الجلفة. بـ 45 دقيقة، مع توقف في محطة سيدي مخلوف.

كما أعطى الوزير إشارة انطلاق مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 23 على مسافة12 كلم. من النقطة الكيلومترية 243 إلى النقطة الكيلومترية 260 الواقعتان بإقليم بلدية قلتة سيدي سعد (140 كلم شمال غرب الأغواط).

ومن المرتقب أن يسلم هذا المشروع الذي يتوخى منه توفير شروط السلامة المرورية لمستعمليه قبل نهاية السنة الجارية، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

كما تفقد رخروخ مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 23 في شقه الرابط بين الأغواط و آفلو على مسافة 15 كلم، والذي قسم إلى ثلاث حصص ومنتظر استلام كل حصة بين نهاية سنة 2023 ومنتصف سنة 2024.

للإشارة، قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية رفقة السلطات المحلية لولاية الأغواط في ختام هذه الزيارة برحلة تجريبية عبر السكة الحديدية من محطة الأغواط إلى غاية محطة سيدي مخلوف بذات الولاية.