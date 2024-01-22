رخروخ: ربط المنطقة الصناعية لبطيوة بالنقل بالسكك الحديدية في وهران

أشرف وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ على دخول حيز الخدمة مشروع ربط المنطقة الصناعية لبطيوة بوهران بالشبكة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية.

وخلال زيارته إلى ولاية وهران وذلك على مستوى نقطة حاسي مفسوخ على مسافة 12 كلم. وصولا الي بعض الولايات خاصة من الشرق الجزائري. بالإضافة كذلك الي بشار وغار جبيلات.

المشروع الاستراتيجي تضمن أيضا إنجاز 5 ممرات علوية. 24 منشأة هيدروليكية إلى جانب محطة العيايدة للمسافرين.

كما وقف الوزير أيضا على معاينة مشروع الخط الجديد المزدوج والمكهرب لنقل المسافرين والبصائع وتادي وادي تليلات ـ تلمسان على مسافة 132 كلم. الذي يستلم قبل نهاية 2024 بعد الانتهاء من إنجاز 640 متر طولي خاصة بالاتفاق. 47 وحدة منجزة من جسور السكة من أصل 50 وحدة مقررة، 38 وحدة منجزة خاصة بحسور الطرف من أصل 41 وحدة مقررة.

بالإضافة كذلك إلى 170 وحدة منجزة من المنشآت الهيدووليكبة من أصل 192 وحدة مقررة.

كما تضمن المشروع إعادة تهيئة السكة على مستوى محطة وادي تليلات. إنجاز محطة جديدة للمسافرين بسيدي بلعباس ومحطة أخرى جديدة بتلمسان.

الوزير أيضا كشف عن تهيئة البنية التحتية على مستوى محطة السكة الحديدية بوادي تليلات.