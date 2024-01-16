رخروخ: ربط ولاية المسيلة بالطريق السيّار “شرق ـ غرب” قبل الصيف المقبل

أوضح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بولاية برج بوعريريج، أنه سيتم ربط ولاية المسيلة. بالطريق السيار “شرق ـ غرب” مرورا ببرج بوعريريج قبل حلول فصل الصيف المقبل.

وقال وزير الأشغال العمومية في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل بولاية برج بوعريريج. بأنه سيتم الإنتهاء من أشغال إنجاز مقاطع الطرقات التي ستربط ولاية المسيلة بالطريق السيار “شرق ـ غرب” مرورا ببرج بوعريريج قبل حلول صائفة 2024.

وأفاد في هذا السياق بأنه قد أعطى تعليمات لمؤسسات الإنجاز بضرورة إحترام الآجال التعاقدية. بل و العمل على تقليصها من أجل مرافقة عملية التنمية بولاية برج بوعريريج. و تسهيل تنقلات المواطنين تحسبا لموسم الاصطياف 2024.

ودعا السلطات المحلية إلى تذليل العراقيل أمام المقاولين. خصوصا فيما تعلق بنزع الملكية بهدف تمكينهم من الإسراع في إنجاز مشاريعهم.

وقد عاين الوزير أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 5 في شطره الرابط بين بلدية المهير (برج بوعريريج) والطريق السيار “شرق ـ غرب” على مسافة 8.5 كلم وإزدواجية الطريق الوطني رقم 60 أ في جزئه الرابط بين بلدية المهير وقرية السلاطنة. مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تمنح الأولوية لمشاريع إنجاز ازدواجيات للطرق التي تشهد عددا كبيرا من حوادث المرور”.

وأشار إلى أنه بمجرد إستلام هذه المشاريع التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 2.84 مليار دج. ستسمح بتدعيم الديناميكية الاقتصادية لولاية برج بوعريريج المعروفة بكونها حوض للصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية.

وقد أشرف الوزير في إطار زيارته لولاية برج بوعريريج على وضع حيز الخدمة للطريق البلدي أولاد مهدي على مسافة 6 كلم. ووضع حجر أساس مشروعي إنجاز إزدواجيتي الطريق الإجتنابي لمدينة العناصر على مسافة 5 كلم والطريق الإجتنابي لمدينة بليمور على مسافة 4 كلم.