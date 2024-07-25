رخروخ: رفع العراقيل وتسريع الأشغال لتسليم طريق “صفصافة جنان سفاري” بالعاصمة

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بزيارة عمل وتفقد لعدة مشاريع تابعة لقطاعه بالجزائر العاصمة.

وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة، الذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، مشروع انجاز المنفذ الجنوبي للعناصر في شطره الثالث. الممتد من منطقة صفصافة إلى جنان السفاري على مسافة 7 ر1كلم. مشيرا إلى أن ”هذا المشروع الذي يتضمن منشأتين فنيتين وطريق مزدوج يهدف إلى تخفيف الضغط المروري على الطريق الوطني رقم 01 بالإضافة إلى بلديات بئر خادم وسحاولة. حيث أكد رخروخ على ضرورة رفع جميع العراقيل وتسريع وتيرة الأشغال لتسليم هذا المشروع في أقرب الآجال.

كما عاين الوزير أيضا مشروع تهيئة مداخل المحطة البرية المتعددة الأنماط عبر إنجاز محول على مستوى تقاطع الطريق الوطني رقم 01 والطريق الاجتنابي الجنوبي. حيث سيمكن هذا المشروع من تسهيل حركة المرور على مستوى المحور الرابط بين الدار البيضاء وبن عكنون وزرالدة. وكذا على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين العاصمة والبليدة.

ويتضمن هذا المشروع تمديد النفقين على طول أكثر من 300 متر، وكذا إنجاز محول على مستوى تقاطع الطريقين. لاسيما وأن المحطة البرية المتعددة، ستصبح مركز تبادل للعديد من وسائل النقل العمومي الجماعي مستقبلا.

وبخصوص هذا المشروع، أسدى الوزير تعليمات إلى شركات الإنجاز بضرورة تسخير كافة الإمكانيات اللازمة. للرفع من وتيرة الأشغال لتسليمه في أواخر شهر سبتمبر من السنة الجارية.