رخروخ: شبكة الطرقات تجاوزت 143 ألف كلم

قال وزير الأشغال العمومية والمنشٱت القاعدية لخضر رخروخ، إنّ بلادنا تتوفر على شبكة طرقات ممتدة على طول يفوق 143 ألف كلم ومنشآت قاعدية معتبرة.

وأضاف الوزير خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية، اليوم الأحد. أن الجزائر تتوفر على 1.311,571 كم طريق سيار، و 219,359 كم منافذ الطريق السيار. بالإضافة كذلك إلى 31.588,012 كم طرق وطنية، 24.482,698 كم طرق ولائية، ناهيك عن 62.029,478 كم طرق بلدية. و23.762,726 كم طرق غير مصنفة.

وأضاف الوزير أنه تم تسجيل 13 ملجأ صيد، ميناءين موجهين للمحروقات 23 ميناء صيد، وميناء واحد للصيد والنزهة،11 ميناء مختلط. و51 مطار منها 26 مطار يحتوي على أكثر من مهبط، منها: 20 مطار دولي، 16 مطار وطني،02 مطار جهوي. 13 مطار محدود.

أما فيما يخص مجال السكك الحديدية والنقل، فتضم الشبكة منشآت قيد الاستغلال حاليا 4734 كم من شبكة السكك الحديدية، و 19كم من شبكة ميترو. بالإضافة كذلك إلى 113كم من شبكة التراموي و 25كم شبكة النقل بالكوابل.

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