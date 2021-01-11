رخروخ.. من الممكن الاستثمار في الزراعة بالمدى القصير لتقليص فاتورة الواردات

قال رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين،والرئيس المدير العام لـ”كوسيدار“،إن الدولة من الممكن أن تستثمر في الزراعة على المديين القصير والمتوسط.

وأوضح لخضر رخروخ، في فوروم الإذاعة الوطنية، أن الاستثمار في الزراعة من شأنه أن يقلص فاتورة الواردات خاصة القمح .

أشار في سياق مغاير رخروخ، إلى أن الدولة تتكفل بالشركات العمومية الإقتصادية لأنها تقدم خدمة عمومية.

وطالب لخضر رخروخ، كإتحاد الوطني للمقاولين العموميين بإعادة النظر في طريقة تسيير الشركات.

رخروخ.. كوسيدار أكبر شركة في الوطن.. والثالثة افريقيا بمجال البناء

قال رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين والرئيس المدير العام لـ”كوسيدار”، أن الأخيرة كانت عندها الجرأة للدخول في مشاريع ونشاطات جديدة.

وبلغ رقم أعمال الشركة -حسب المتحدث ذاته- سنة 2019 بـ209 مليار دينار.

وأوضح رخروخ لخضر، أن في التسعينات لم تكن تحسن بناء السدود، لكن اليوم يتم انتاجها دون اللجوء الى أجانب.

وأشار المتحدث، إلى أن في كوسيدار هناك حصة من السوق الوطني لكن تسعى للعمل في الخارج.

وتابع رخروخ “تحصلنا على مشروع خارج الوطن مؤخرا سنشرع فيه بعد فتح الحدود”.

وأضاف المتحدث، أن الشركات الخاصة لديهم القدرة لدخول السوق الافريقية.

تراجع رقم أعمال شركة كوسيدار بـ18 بالمائة

أكد لخضر رخروخ، أن هناك تراجع في رقم أعمال شركة كوسيدار إلى حوالي 170/ 175 مليار دينار.

وبلغت نسبة التراجع -على حد قول الرئيس المدير العام-، بحوالي 18 بالمائة.

وأشار رخروخ، إلى أن استثمار كوسيدار في مجال الحبوب بلغ 1600 هكتار وتسعى للتحكم في المردودية.