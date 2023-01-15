قناة النهار “رخروخ :” نسبة إمتلاء السدود تراجعت بـ5 بالمائة بقلم قناة النهار نشر في 15 جانفي 2023 - 12:08 مياه شارك غرِّد أرسل 51 0 “رخروخ :” نسبة إمتلاء السدود تراجعت بـ5 بالمائة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sfpVU اقرأ أيضا تبسة: مشروع منجم الفوسفات يتقدم بخطى ثابتة قناة النهار 07 جانفي صناعة: التكنولوجيا الحديثة المحلية .. الطريق للمساهمة في إقتصاد المياه قناة النهار 08 جانفي مجيد بوقرة: نستطيع تنظيم كأس أمم إفريقيا بكل أريحية ونتمنى الفوز بشرف تنظيمها قناة النهار 07 جانفي أمن: لحفظ السكينة ودحر الجريمة عشية رأس السنة.. مداهمات أمنية مشتركة قناة النهار 30 ديسمبر صريح جدا: التعاطف مع الآخرين.. صفة إنسانية نبيلة عند الجزائريين قناة النهار 10 جانفي تساؤلات: مراجعة نظام الأجور والمنح .. كيف سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن قناة النهار 26 ديسمبر تبسة : موجة الجفاف المستمرة تتسبب فى نضوب الآبار المخصصة لتزويد السكان بالمياه الشروب قناة النهار 14 جانفي "حفيظ درّاجي يوضّح .."ماعندي حتى مشكل مع جمال بلماضي ..ولكن ؟ قناة النهار 29 ديسمبر "حكيم: "كنت نبيع الحوايج في فرنسا باش نكمل نقرا قناة النهار 04 جانفي في الحلوة والمرة: أمير وأميرة المعروفين بـ "Mia Cake".. زوجان متشابهان في كل شيئ قناة النهار 02 جانفي