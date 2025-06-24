رخروخ: نسبة إنجاز الطريق العابر للصحراء بلغت 90%

قال وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، إنّ نسبة إنجاز الطريق العابر للصحراء بلغت 90%. مما يعكس الإرادة القوية لاستكمال المشروع في أقرب الآجال. مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على وضع نظام فعال للتسيير والصيانة لضمان ديمومة الطريق واستغلاله الاقتصادي الأمثل.

وأشرف الوزير اليوم، على افتتاح أشغال الدورة 76 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء. عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة. إضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب الإطارات المركزية للوزارة.

وجدّد الوزير دعم بلادنا الكامل لتحويل الطريق العابر للصحراء إلى رواق إاقتصادي استراتيجي يخدم التنمية القارية. مؤكدا على مقاربة متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية من طرق، وسكك حديدية، وألياف بصرية، وشبكات طاقة، وخدمات لوجستية. بما يتماشى مع أهداف التحول الاقتصادي في قارة إفريقيا.

وأشار رخروخ، إلى أنّ مشروع السكة الحديدية بين شمال وجنوب البلاد يعد مكملا محوريا للطريق العابر للصحراء، ورافعة لديناميكية تنقل الأشخاص والبضائع. خاصة بفضل الربط مع الموانئ الوطنية التي تشهد توسعة لرفع قدراتها الاستيعابية.

كما تطرق إلى مشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات الذي يمتد على مسافة تقارب 800 كلم، ويعد منفذا استراتيجيا نحو إفريقيا الغربية. مع إمكانية ربطه لاحقا بالطريق العابر للصحراء، في إطار رؤية الجزائر لتعزيز الربط الإقليمي والتكامل الإفريقي.

وأكد رخروخ، أن الجزائر، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، تضع تطوير البنية التحتية الإفريقية ضمن أولوياتها، وتلتزم بمواصلة الاستثمار في المشاريع الكبرى. داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين قطاعات المالية، التجارة، النقل، والاقتصاد الرقمي لتأمين الانتقال من الإنجاز إلى الاستغلال والتثمين.

وعلى هامش الاجتماع، أشرف الوزير على تنصيب محمد ولد محمدي أمينا عاما جديدا للجنة الربط للطريق العابر للصحراء. خلفا لعيادي، الذي طلب إعفاءه من منصبه.

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