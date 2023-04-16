رخروخ ورابحي يتفقدان عدة مشاريع في العاصمة

يشرف في هذه الأثناء وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي على معاينة عدة مشاريع تابعة للقطاع على مستوى العاصمة. وذلك لتشجيع الشركات المنجزة لمختلف المشاريع المسطرة في القطاع على العمل الليلي وبنظام 3*8 طيلة أيام الأسبوع.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر، فقد عاين الوزير رفقة الوالي في المحطة الثانية النفقين الأرضيين على مستوى بلدية الشراقة، بالطريق الوطني رقم 41، حيث أن الاشغال قاربت على الانتهاء بنسبة انجاز مقدرة بـ90 بالمائة في النفق الأول الرابط بين شراقة وسط، أما فيما يخص النفق الثاني المؤدي إلى بلدية عين البنيان، فقد قاربت أشغال الحفر على الانتهاء.

وخلال الزيارة أبدى الوزير رفقة الوالي ارتياحا لوتيرة سير الاشغال، أين تم المطالبة بتدعيم الورشات باليد العاملة ورفعها من أجل التقدم في عملية سير الاشغال الخاصة بالمشاريع، للحد من الضغط المروري، وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالمجيدتبون للعمل بكل جهد والنهوض بالقطاعات التي يشرفون عليها، بما يخدم تطلعات المواطنين، خاصة وأن حجم التحديات، يتطلب الخبرة والفعالية والإخلاص واحترام المعايير.

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