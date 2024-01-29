رخروخ.. وضع نظام رقمي لمتابعة مشاريع قيد الإنجاز وحالة الطرقات

كشف وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، أن المشاريع الإستراتيجية التي تم الشروع فيها جاءت تكملة للجهود التي تبذلها الدولة. لإرساء نموذج إقتصادي يهدف للحد تدريجيا من عائدات النفط.

وقال وزير الأشغال العمومية خلال لقائه مع المدراء الولائيين للقطاع اليوم بالعاصمة، أن الطرقات مثل كل المنشآت ليست أبدية عند إنجازها لا بد من المحافظة عليها وإعطاء الاهمية لعملية الصيانة. كما ستركز الوزارة خلال السنوات القادمة من خلال برامج تنموية مختلفة على هذا الجانب وإيلاء صيانة شبكة الطرقات وتدعيمها. من خلال ثتثمين الموارد البشرية وتوسيع استعمال المكننة والتجهيزات المختلفة. مما يضمن الفعالية والنوعية بما يتناسب مع التوسع الكبير الذي عرفته شبكة الطرقات. وكذا متطلبات السلامة والأمن.

وأوضح الوزير، أن تعميم تكنولوجيات الاعلام والاتصال أحسن سبيل لتحقيق الأهداف من خلال اطلاق بوابة رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية للإستفادة من خدمات القطاع. مؤكدا على مواصلىة المجهودات لرقمنة القطاع من خلال وضع نظام معلومات لمتابعة المشاريع قيد الانجاز في قطاع الأشغال العمومية. على غرار الطرق السيارة والسريعة الموانئ والسكك الحديدية